Eine Streife der PI Dachau fuhr am Montag gegen 15 Uhr zur Wohnung des 53-Jährigen im Georg-Friedrich-Händel-Weg in Petershausen. Die Beamten klingelten. Doch niemand öffnete. Die Polizisten verständigten einen Schlüsseldienst, der öffnete die Tür. Frank H. saß apathisch in der Wohnung. Die Frauen lagen in einem Zimmer. Beide waren tot, ermordet. "Sie starben durch Gewalteinwirkung gegen den Hals", sagt Peter Grießer vom zuständigen Polizeipräsidium in Ingolstadt.