Täter mit totaler Überwachung Trickbetrug in München: Psycho-Terror falscher Polizisten

Das Geschäft ist für die Täter äußerst lukrativ. Allein in zwei Fällen in München in diesem Jahr erbeuteten die Täter deutlich mehr als 50.000 Euro. 2016 luchsten Betrüger einer Münchnerin sogar 100.000 Euro ab.

Neue Masche: Die totale Überwachung

So gehen die Täter vor: Am 31. Januar rief ein Mann abends bei einer 83-jährigen Münchnerin an und gab sich als Polizist aus. Auf dem Display erschien die Nummer 089/110 – eine technische Manipulation. Der Anrufer behauptete, man habe bei zwei festgenommenen Rumänen einen Zettel mit sechs Namen gefunden. Auch ihr Name sei dabei gewesen. Die Polizei habe ihre Konten gesperrt, am nächsten Tag solle sie ihr ganzes Geld abheben, damit niemand Zugriff darauf hätte.

Die Frau durfte nicht auflegen und musste um 23 Uhr, um 2 Uhr und um 6.30 Uhr in den Hörer sprechen. Ab 7:30 Uhr sollte sie sich alle Viertelstunde melden. So kontrollierte der Betrüger, ob die Seniorin mit irgendjemandem sprach.

Am nächsten Tag schickte der falsche Polizist die 83-Jährige mit ihrem Handy zur Bank. Wiederum durfte sie die Telefonverbindung nicht beenden – die totale Überwachung. Als die Frau mit ihren Ersparnissen nach Hause kam, tauchte wenig später ein falscher Polizist auf, nahm es ihr ab.

Am nächsten Tag, dem 1. Februar, schlug der oder die Täter erneut zu. Dieses Mal traf es eine 83-Jährige aus Unterschleißheim. Gegen 19 Uhr rief ein "Oberkommissar Stein" an. Er erzählte dieselbe Story und befahl der Rentnerin, sich alle zwei bis drei Stunden zu melden, damit er sicher sein könne, dass alles in Ordnung sei. Erster Kriminalhauptkommissar Raab: "Die Frau hat die ganze Nacht nicht geschlafen."

Am nächsten Morgen ging sie zur Bank, hob mehrere zehntausend Euro ab, musste anschließend am Telefon einzelne Geldscheinnummern vorlesen und übergab das Geld schließlich an der Haustür einem vermeintlichen Polizisten. "Die Opfer werden so massiv unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann froh sind, wenn sie gezahlt haben", sagt Konrad Raab.

Der echte Polizist stellt klar: