Täter an Schwanthalerhöhe gefasst Banküberfall in der Sparkasse - Angestellte verweigert Geld

Schwanthalerhöhe - In der Sparkassen-Filiale an der Schwanthalerhöhe in München hat sich am Donnerstagmittag ein Banküberfall ereignet. Gegen 12:20 Uhr stürmte ein 24-jähriger Iraker in den Schalterraum der Bank. Bewaffnet mit einem "schlagstockähnlichen Gegenstand" forderte er die Herausgabe von Bargeld. Es kam zu einem Wortgefecht mit einer Angestellten, sie erklärte dem Mann, eine Auszahlung sei nicht möglich.