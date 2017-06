Die Überfälle ereigneten sich alle zwischen Juni 2016 und Juni 2017. Bei den fünf Banküberfällen in Fahrenzhausen(09.06.2016), Wiedenzhausen (07.09.2016), Hattenhofen (06.04.2017) sowie Kirchdorf a.d. Amper und Kranzberg (beide am 09.06.2017) erbeutete der Unbekannte insgesamt Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Bei allen Überfällen bedrohte der Täter die Angestellten und Kunden mit einer schwarzen Pistole.