Täglich auf RTL II Der Nachmittagstalk ist zurück! Detlef Soost als Talkmaster

RTL II bringt mit "Detlef Soost" den Nachmittagstalk zurück ins TV! Angelehnt an die Talk-Klassiker der 90er und 00er Jahre diskutiert der einstige "Popstars"-Coach interessante Themen aus allen Lebensbereichen immer wochentags um 15 Uhr bei RTL II. Los geht's am heutigen Montag! Was die Zuschauer in seiner neuen Show erwarten können, erklärt Soost im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. (Die neue Talkshow "Detlef Soost" können Sie sich auch kostenlos im Stream bei Magine TV ansehen. Gleich hier anmelden.)