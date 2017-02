Waffenruhe als Hauptthema Zweite Runde der Syrien-Gespräche in Kasachstan

Initiatoren des Treffens in Kasachstan sind Russland, der Iran und die Türkei, die auch als Garantiemächte der Waffenruhe auftreten. Die syrische Regierung ist ebenso vertreten wie Oppositionsgruppen. Die Delegationen der Gegner von Präsident Baschar al-Assad trafen aber erst verspätet in Astana ein, so dass die Konferenz um einen Tag verschoben werden musste. Am Mittwoch gab es aber schon Vorgespräche.