"Ermutigender Schritt" UN begrüßen Vereinbarung zu Schutzzonen in Syrien

New York - Wichtig sei nun, dass der Vorstoß auch tatsächlich das Leben der Menschen in dem Bürgerkriegsland verbessere, teilte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York mit. Er begrüßte den geplanten Verzicht auf Waffengewalt und insbesondere Luftangriffe. Nötig seien auch schnelle und ungehinderte Hilfslieferungen.