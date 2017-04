"Nordkorea sucht Ärger" China mahnt Trump: Probleme mit Nordkorea "friedlich" lösen

Nordkorea spielt neben dem Streitthema Syrien auch eine Rolle bei dem heiklen Antrittsbesuch von US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch in Moskau. Der von Russland unterstützte syrische Staatschef Baschar al-Assad hat mutmaßlich erneut Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Trump hat deshalb einen syrischen Militärflughafen bombardieren lassen. Chinas Präsident sagte in dem Telefonat mit Trump, ein Chemiewaffeneinsatz sei "nicht akzeptabel". Die Probleme in Syrien müssten aber auch auf politischem Wege gelöst werden.

Positiv äußerte sich Chinas Präsident in dem Telefonat mit Trump über ihr Gipfeltreffen vergangene Woche in Mar-a-Lago in Florida, das "wichtige Errungenschaften" gebracht habe. Es habe wichtige Übereinstimmung über die Beziehungen in dieser neuen Phase gegeben. Das gegenseitige Verständnis sei verbessert worden. Trump habe das Treffen "erfolgreich" genannt, zitierte der Staatsrundfunk.

