Morde an Christi Himmelfahrt und Pfingsten

Auffallende Überschneidungen zwischen den Abläufen der Verbrechen und markanten religionsbezogenen Anlässen, die eine Initialzündung gewesen sein könnten, sind nicht nur für Profiler schnell erkennbar. War es etwa Zufall, dass beide Morde an Pfingsten stattfanden, der eine in der Nacht zu Christi Himmelfahrt, der andere an Pfingstmontag?

Am Tag des ersten Mordes, dem 24. Mai, wurden die Nachrichten in allen Medien von drei Komplexen dominiert: Der islamistische Anschlag in Manchester vom Tag vorher lieferte das Schreckens-Szenario, die Eröffnung des Evangelischen Kirchentags fand mit Kanzlerin Merkel statt, und Donald Trumps Besuch bei Papst Franziskus flimmerte über alle Bildschirme. Löste diese Mixtur die Mordlust des Täters aus?

In zahlreichen Vorträgen, in Büchern, Fachzeitschriften und Interviews hat sich Alexander Horn immer wieder über Sexualmorde geäußert. Die Täter teilt er strukturell in drei etwa gleich große Gruppen auf: diejenigen, die nicht töten wollen, aber denen eine Handlung aus dem Ruder läuft, jene, die eine Straftat verdecken wollen, und solche, die psychisch abnorm sind, Dominanz ausüben wollen und Töten als ultimative Machtausübung verstehen. Gehört der Prostituierten-Mörder zu Kategorie 3?

Religionsfanatismus gepaart mit Ausländerhass?

Ein unbekannter psychopathischer Mörder, der sich auf religiöse Motive bezieht, ist für die Polizei alles andere als eine Wunsch-Figur. Kommt im Fall des Prostituierten-Mörders auch noch Hass auf Ausländer und Flüchtlinge dazu? Wenige Stunden vor dem zweiten Mord wurde die religiöse Besinnlichkeit der Pfingstfeiertage durch die schreckliche Bluttat in einem Flüchtlingsheim in Arnschwang (Oberpfalz) gestört.

Hat diese Messerattacke eines Flüchtlings, durch die ein fünfjähriges Kind starb und dessen Mutter schwer verletzt wurde, den Prostituiertenmörder erneut zum Töten gebracht? "Wir versuchen alles, um den Täter so schnell wie möglich ermitteln zu können", erklärte Polizeisprecher Michael Petzold.

Er weiß, dass die Ermittler der Soko "Himmel" durchaus ins Kalkül ziehen, dass die Mordlust des Täters erneut die Oberhand über ihn gewinnen könnte. Die mögliche religiöse Motivlage bringt die Ermittler mit Blick auf den Kirchenkalender schwer ins schwitzen. Am nächsten Donnerstag ist Fronleichnam, der Bluttag.

