Sängerin Ellie Goulding , die unter anderem mit Songs wie "Love me like you do“ und "Burn“ die Charts stürmte, feierte am Dienstag in London ihre erste eigene Schuhkollektion: die "Ellie Goulding for Deichmann Star Collection.“ Einen Tag bevor die heißen Modelle in den Onlineverkauf und in die Stores gehen, stieg aus diesem Anlass eine Party der Superlative in der angesagten Event-Location "MC Motors“.