Der 28-Jährige (sechs Länderspiele) hält sich laut Bild inzwischen nicht mehr im Krankenhaus auf. Großkreutz war in der Vergangenheit häufiger negativ aufgefallen: Nach dem Pokalfinale 2014 urinierte er in Berlin in eine Hotel-Lobby, im gleichen Jahr soll Großkreutz einen Mann in Köln mit einem Döner beworfen haben.

Beim VfB Stuttgart ist am heutigen Dienstag trainingsfrei.

Torjäger Terodde mit Nasenbeinbruch

Bei VfB-Stürmer Simon Terodde hat sich indes der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch bestätigt. Am Mittwoch soll die Nase gerichtet werden, am Freitag soll der momentan beste Torjäger der 2. Bundesliga wieder ins Training einsteigen. Terodde hatte sich beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern in der ersten Halbzeit bei einem Eckball verletzt.