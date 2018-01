Privatleben: So ticken Sebastian Kurz und Freundin Susanne Thier

Doch Kurz weiß sich zu inszenieren und plaudert auch kleine private Details aus. Wo verbringt er am liebsten seinen Urlaub? "Im Sommer sind wir meistens in Südtirol bzw. am Gardasee", sagt er bei oe24. Und wer ist zu Hause der Herr über die Fernbedienung? Gegenüber BamS gibt Kurz zu: "Ich bin in der Politik durchsetzungsfähiger als zu Hause." Mit seiner Freundin schaue er neben der Netflix-Serie "House of Cards" auch gern die "Vorstadtweiber".