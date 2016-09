Auch für den Nachwuchs gibt es in diesem Jahr spezielle Kids Trainings: Dabei können die jungen Surfer gemeinsam mit erfahrenen Trainern ihre ersten Ridesproben und an ihrem Surf-Stil arbeiten. Die anderthalbstündigen Kids-Slots werden vom 17. September bis 1. Oktober angeboten, die Kosten für eine Trainingseinheit betragen 15 Euro. Gesurft wird immer nachmittags für anderthalb Stunden in zwei Slots: Um 14.30 Uhr beginnt das Training für Anfänger, um 15.30 Uhr starten die Profi-Kids. Zum Family Day am 2. Oktober Für alle, die den Surf-Spaß mit der ganzen Familie er leben wollen, veranstaltet der Flughafen München am 2. Oktober einen „Family Day“, an dem zahlreiche Überraschungen auf die kleinen und großen Surf-Fans warten. Das Kinderland des Münchner Flughafens hat ein unterhaltsames Rahmenprogramm zusammengestellt und bietet unter anderem eine Bastelgaudi, Kindertattoos und Airport-Bustouren. Also, Familie einpacken und von 12 bis 18 Uhr die perfekte Welle am Airport erleben.

Europameisterschaft der Surfelite am 8. und 9. Oktober

Wer die absoluten Champions der Surf-Szene bei ihren spektakulären Rides and Flips auf der Welle beobachten will, der sollte zum Finale und sportlichen Höhepunkt von „Surf & Style“ an den Flughafen München kommen. Bei der Europameisterschaft im „Stationary Wave Riding“ am 8. und 9. Oktober tritt die internationale Surf-Elite gegen die Local Heroes vom Eisbach an. Auch Vorjahressieger Lukas Brunner ist bei „Surf & Style 2016“ wieder mit am Start: Der 20-jährige Münchner tritt an, um auf der größten stehenden Welle seinen dritten Heimsieg zu holen. Auch das beliebte Surf-Trio aus den USA, Familie Beschen hat sich bereits angekündigt. Der ehemalige Surf-Star Shane und seine beiden Söhne Noah (15) und Koda (10) reisen extra aus Hawaii an, um in der Kategorie der Grommets (unter 16 Jahre) und Masters (über 40 Jahre) bei der EM mitzusurfen.

Auch bei den Frauen können sich die Surf-Fans in diesem Jahr wieder auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen. Besonders hochgehandelt wird Francesca „Frankie“ Harrer, die zum ersten Mal bei der EM antritt. Die 18-jährige Newcomerin aus Malibu, Kalifornien kann in ihrer jungen Karriere schon auf beachtliche Siege zurückblicken. So hat Frankie die National Championships gewonnen und ist Drittplatzierte bei der ISA World Junior Surfing Championship (2015). Insgesamt 130 Teilnehmer kämpfen um den Titel des Europameisters im „Stationary Wave Riding“. Ein spannender Wettkampf ist also garantiert! Zuschauen und Mitfiebern kann man ganz einfach von der Tribüne am Beckenrand aus. Der Eintritt zur EM ist an beiden Tagen kostenlos, auch das Parken im nahe gelegenen P20 ist während des gesamten Eventzeitraums bis zu fünf Stunden gratis.

Weitere Informationen zum Event gibt es unter: www.munich-airport.de/surfandstyle