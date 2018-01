Supermarkt-Kunden bestohlen Sie brauchten nur wenige Sekunden: Diebes-Pärchen vor Gericht

München - Sie waren schnell und geschickt und mit ihrer Masche überaus erfolgreich. Ein polnisches Diebespärchen (35 und 38 Jahre alt) hatte sich darauf spezialisiert, in ganz Deutschland und Österreich auf Parkplätzen von Großmärkten (unter anderem auch in Freimann, Pasing oder Brunnthal) Kunden zu bestehlen, die gerade dabei waren ihre Einkäufe in den Kofferraum zu packen oder den Einkaufswagen zurückzubringen.