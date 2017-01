Schon wieder heißt es, "Batman vs Superman" - diesmal im Auktionshaus Nate D. Sanders. Dort kommen am 26. Januar sowohl Michael Keatons Batman-Kostüm aus "Batmans Rückkehr" (1992) als auch Christopher Reeves "Superman"-Dress von 1978 unter den Hammer. Während das Batman-Outfit komplett mit Umhang, Maske, Gürtel und Stiefeln zum Verkauf steht, müssen Superman-Fans mit dem hellblauen Body Vorlieb nehmen - Strumpfhosen und Cape in knallrot fehlen. Ganz billig wird es für Fans nicht, sich einmal wie ein Original-Kino-Superheld zu fühlen: Das Mindestgebot für das Batman-Kostüm beträgt 35.000 US-Dollar, Supermans Oberteil kostet mindestens 40.000 US-Dollar.