Super Bowl 51 Auch Deutschland ist im Football-Fieber

Berlin - Touchdown, Fumble, Line of Scrimmage - diese Begriffe sind dem Sportzuschauer längst nicht mehr fremd. American Football ist die neue Leidenschaft vieler Deutschen - zumindest an Sonntagabenden auf dem Sofa. Die Zuschauerzahlen für NFL-Übertragungen im Free TV steigen stetig, und auch in den sozialen Medien muss sich Football keineswegs mehr verstecken. Bei Twitter beispielsweise macht der Hashtag #rannfl regelmäßig dem "Tatort" Konkurrenz. Deutschland ist im American-Football-Fieber - und die Fans sind beim NFL-Finale live dabei: SAT.1 überträgt den Super Bowl zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots in der Nacht zum Montag (Sendung Sonntag ab 22.55 Uhr MEZ).