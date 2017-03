Suizidale Gedanken nach Scheidung Bernd Herzsprung: Seine größte Lebenskrise

"Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mich gerne mal wieder in der Branche bemerkbar machen würde", sagt Herzsprung auf einer Café-Terrasse mit Blick auf den See, in dessen Nähe er seit einigen Jahren wohnt. An der Balustrade stehend streicht er sich die grauen Haare aus der Stirn. Seine braune Lederjacke ist dieselbe, in der er vor Jahrzehnten für seine erste Schauspieleragentur posiert hat. Sie ist oft getragen, aber Leder ist dankbar, die Jacke geht als Vintage durch. "Patina", sagt Herzsprung.