Süßes gegen Saures "Troll Cakes": Bittersüße Rache für Mobbing-Opfer

Online feuert der US-Präsident immer wieder ganze Tiraden ab. Demokraten, Kaufhausketten oder TV-Shows - kaum jemand ist vor seinem verbalen Rundumschlag sicher. Trotz zunehmender Kritik am Stil von Trumps Äußerungen meint eine Sprecherin des Weißen Hauses: "Die Tweets von Präsident Trump sprechen für sich selbst." Thek hat mit dem "Tiny Hands Special" reagiert, bei dem sie Tweets des US-Präsidenten in Zuckerguss verwandelt. Vier solcher Kuchen hat sie bislang an Trump geschickt, erhalten hat er laut Sprecherin bislang aber keinen davon.

Melania kämpft gegen Mobbing

First Lady Melania Trump versprach während des Wahlkampfes sogar, gegen Mobbing in sozialen Medien anzukämpfen. Doch seit ihrer Wahlkampfrede im November hat sie sich nicht mehr dazu geäußert. Dabei gehört Mobbing im Internet zum Alltag: Mit 47 Prozent sind fast die Hälfte aller Internetnutzer in den USA schon einmal persönlich belästigt oder beleidigt worden, wie das Forschungszentrum "Data & Society" mit Sitz in New York herausgefunden hat.

Sameer Hinduja hat Bedenken, was die Aktionen bringen sollen: "Es ist mir unverständlich, warum jemand so etwas machen würde", sagt der Kriminologie-Professor der Florida Atlantic University und Co-Direktor des Cyberbullying Research Center. "Warum würde ein Opfer von Mobbing auch noch Geld dafür ausgeben? Kuchen ist köstlich, somit scheint man damit Mobbing regelrecht zu feiern."

Viele Angreifer würden heute glauben, sich hinter der Anonymität oder Pseudonymität verstecken zu können, erklärt Hinduja. "Aber man sieht auch viel Hass in sozialen Netzwerken wie Facebook, wo Angreifer ihre echten Namen und Identität verwenden. Es ist eine Schande, dass manche Menschen Freude daran haben, grausam zu anderen zu sein."

