Sydney - Ein Koala-Baby gedeiht in der «Obhut» eines Plüschtiers als Mutterersatz in Australien prächtig. Jungtier Shayne wurde allein am Straßenrand gefunden, nachdem seine Mutter von einem Auto erfasst und getötet worden war, wie das Tierkrankenhaus des Australia Zoo mitteilte. "Er kam heute wieder zur Untersuchung zu uns, es geht ihm bestens", sagte Sprecherin Elisha Dyck am Dienstag. "Er wiegt inzwischen 1,77 Kilogramm."