250.000 unterernährte Kinder Hungersnot im Südsudan: 100.000 Menschen droht der Tod

Johannesburg/Juba - Nach Angaben der Vereinten Nationen herrscht im Nordes des von einem Bürgerkrieg zerrissenen Südsudan eine verheerende Hungersnot. Rund 100.000 Einwohner des Staates Unity seien in akuter Lebensgefahr, erklärten die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und das UN-Welternährungsprogramm am Montag. Weitere eine Million Menschen steht demnach kurz vor einer Hungersnot. Von Hungersnot sprechen die UN den Angaben nach dann, wenn bereits Menschen an Unterernährung gestorben sind.