Vier Flugkörper Nordkorea provoziert mit neuen Raketentests

Der Typ der Raketen bei den jüngsten Versuchen war zunächst noch unklar, doch spekulierten Militärs in Südkorea, dass es sich um Rodong-Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis 1500 Kilometern handeln könnte. Nordkorea arbeitet an der Entwicklung von Mittel- und Langstreckenraketen, die einen Atomsprengkopf nicht nur nach Südkorea und Japan, sondern bis in die USA tragen können.

Südkorea warf Pjöngjang eine "weitere Provokation" vor, die es nur 22 Tage nach dem Raketentest am 12. Februar und 24 Starts ballistischer Raketen im vergangenen Jahr unternommen habe. Das Außenministerium in Seoul drohte dem Nachbarland, einen "untragbaren Preis" dafür zahlen zu müssen. Seoul wolle dafür sorgen, dass die internationale Gemeinschaft die Sanktionen gegen Nordkorea gewissenhaft umsetze.

Auch das chinesische Außenministerium kritisierte am Montag die Raketentests. Es rief Nordkorea, aber auch Südkorea und die USA auf, Ruhe zu bewahren und die Lage nicht zu eskalieren. Peking hatte nach dem Raketentest im Februar die Koheleeinfuhren aus Nordkorea ausgesetzt, die als wichtigste Devisen-Einnahmequelle des Landes galten.

Nordkorea hatte im Februar mit dem Test einer "Mittelstreckenrakete von größerer Reichweite" weltweit Empörung ausgelöst. Der UN-Sicherheitsrat hatte den Test scharf verurteilt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte nach dem Test erklärt, das Land verfüge jetzt "über ein weiteres mächtiges Mittel für einen Atomangriff".

Das "Wall Street Journal" hatte am 1. März berichtet, die Regierung in Washington erwäge gegen die atomare Bedrohung aus Nordkorea auch ein militärisches Eingreifen oder einen Regimewechsel in Pjöngjang. Sicherheitsexperten würden neue Strategieoptionen durchspielen. Die Ideen reichten von der Anerkennung Nordkoreas als Atommacht bis zu Militärschlägen. Nach einer Abwägung solle Präsident Donald Trump ein Strategievorschlag vorgelegt werden.