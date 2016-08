Das Gesetz in Südafrika sieht für Totschlagsdelikte eine Haftstrafe von mindestens 15 Jahren Haft vor. Richter haben jedoch im Fall besonderer mildernder Umständen Spielraum, eine geringere Strafe zu verhängen. Ob Richterin Masipa noch am Freitag über die Zulassung der Berufung entscheidet, ist noch unklar.

Sechs Jahre Haft

Der 29-Jährige frühere Sprinter hatte am Valentinstag 2013 in seinem Haus das aufstrebende Model Reeva Steenkamp durch eine geschlossene Toilettentür erschossen. Er hat stets beteuert, Einbrecher hinter der Tür vermutet zu haben. In erster Instanz wurde Pistorius 2014 wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und erzielte Ende 2015 in zweiter Instanz eine Verurteilung wegen Totschlags. Daraufhin verhängte Masipa im Juli das neue Strafmaß von sechs Jahren Haft.