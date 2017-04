An Dirk Nowitzki lag es wohl nicht, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge am Samstag nach dem 6:0 gegen Augsburg kommentarlos aus der Arena marschierten. Dafür hat Basketball-Fan Hoeneß den Superstar aus Dallas viel zu gern. So gern sogar, dass er ihn am Ende der Karriere am liebsten beim FC Bayern sehen würde. Als Spieler, versteht sich. Aber als Sportdirektor der Fußballmannschaft?