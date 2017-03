Stylischer Auftakt Secret Fashion Show: Fashion-Fans zu Gast im La Bohème

Das Restaurant mit der New York-Attitude in der Leopoldstraße 180 (Schwabinger Tor) bietet sich natürlich bestens an für ein Treffen unter Fashion-Freunden: entspannt-lässige Loft-Atmosphäre, meterhohe Decken im Industriedesign, außergewöhnlich schöne und zugleich bequeme Sitzmöbel, Tische mit angenehmer Haptik und köstliches Essen - so geht Schwabinger Bohème 2.0... Bei Live-Musik der Damenband LIKE A LADY wurde gechillt, geschlemmt und nebenbei genetzwerkt. Natürlich gab's auch Mode zu sehen und zu Specialpreisen zu ergattern: etwa die innovative Designlinie des Münchner Labels „ursulavonminckwitz“ oder extravagant-glamouröse Dirndl von Modedesign by Chantal Ginder.





Andrea Waldecker, Denise Med, Chris Hanisch, Stephanie Zeitler v. l. im La Bohème bei der Fashion Show (Foto: Sabine Emmerich/Mplus Agentur)