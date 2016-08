Genau das richtige Accessoire für alle, die es individuell und ausgefallen lieben. Das Beste daran: Mit wenig Aufwand lassen sich die stylischen Schmuckstücke auch selber machen. Einfach ein Lederband in der richtigen Länge zuschneiden, an den Enden mit Schlaufen versehen und Perlen in der Lieblingsfarbe auffädeln. Ein toller Hingucker, mit dem man sich als echter Modekenner beweist. Und die Sonnenbrille geht auch nie wieder verloren.