Und Arjen Robben? Der dritte Turbo-Renner der Bayern-Offensive wird nicht mit nach Stuttgart reisen – doch gleichbedeutend mit dem Aus für 2017 ist das nicht. "Ich habe gelesen, dass ich gesagt hab, er spielt dieses Jahr nicht mehr", sagte Heynckes: "Da war ich überrascht." Der Niederländer (Entzündung des Ischias-Nervs) fühle sich schon wieder "relativ gut", so der Bayern-Trainer: "Aber Arjen muss ganz beschwerdefrei sein, um seine Top-Leistung abzurufen. Wir warten mal bis Montag ab." Heynckes hofft noch auf ein Robben-Comeback gegen Dortmund.

Ulreich zurück in der Startelf

In Stuttgart müssen es andere richten, Torjäger Robert Lewandowski zum Beispiel. Der Pole könnte mit einem Treffer zu Robben aufschließen, der aktuell noch die Rangliste der besten ausländischen Bayern-Schützen in der Bundesliga anführt (93 Tore). Ebenso wichtig: Sven Ulreich. Der zuletzt so starke Keeper kehrt nach Adduktorenproblemen in die Startelf zurück und dürfte gegen Ex-Klub Stuttgart besonders motiviert sein.

Statistisch gesehen, spricht fast alles für einen Bayern-Sieg. 15 Erfolge in Serie gab es in der jüngeren Vergangenheit gegen die Schwaben, 27 Auswärtssiege insgesamt (Bundesliga-Rekord). Und noch eine Zahl macht Mut: Bayern gewann die letzten 30 Partien gegen Aufsteiger, eine Niederlage gab es zuletzt beim 0:2 in Kaiserslautern am 27. August 2010.

Heynckes warnte trotzdem vor dem Team von Jungtrainer Hannes Wolf: "Das wird ein schwieriges Spiel gegen eine junge, hungrige, laufstarke Mannschaft."

Von einer Vorentscheidung in der Meisterschaft will der Coach trotz neun Punkten Vorsprungs nichts wissen – von einem erneuten Triple-Triumph ebenso. "Wunder passieren nicht so oft. So weit denke ich nicht, das wäre vermessen." Typisch Heynckes eben.

