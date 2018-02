Stunt-Koordinator packt aus Crash von Uma Thurman: Kein Stuntman am "Kill Bill"-Set!

Das Problem: An jenem ominösen Tag war er nicht gebucht und deswegen auch keiner seiner Leute am Set gewesen. "Kein Stunt - welcher Art auch immer - war für den Tag des Unfalls von Frau Thurman geplant", sagte Adams. Er sei nicht kontaktiert worden, um bei der Fahrt von Thurman unterstützend tätig zu werden. Tarantino sagte dazu in einem Interview mit "Deadline": "Für uns war das nie ein Stunt, sondern eine einfache Autofahrt." Thurman betonte hingegen in ihrem Post: "Die Umstände dieses Vorfalls waren fahrlässig und an der Grenze zur Kriminalität."