Wahrscheinlich wird sich Ronaldo erst am 31. Juli zu seiner Steueraffäre äußern, wenn er vor der ersten Kammer seines Wohnortes Pozuela de Alarcon, 15 Kilometer westlich von Madrid, erscheinen muss. Ronaldo bestreitet bislang die Anschuldigungen, die ihn aber immer stärker unter Druck setzen.

Wie der "Spiegel" berichtet, hat Ronaldo möglicherweise einen Vertrag zwischen ihm und der auf den British Virgin Islands registrierten Briefkastenfirma Tollin rückdatiert, bevor er den ermittelnden Behörden offengelegt wurde. Der "Spiegel" habe den Vertragsentwurf von der Enthüllungsplattform Football Leaks erhalten. Darin sollte laut eines Vermerks ein Bankkonto eingetragen werden, "das 2008 existierte". Zudem sollen Mailkorrespondenzen zwischen Beratern auf den Fakt der Rückdatierung hindeuten. Tollin soll Werbeeinnahmen Ronaldos im Steuerparadies im Atlantik geparkt haben.

Abgang von Real?

Die Sportzeitung "AS" schrieb gestern, Ronaldo werde in der nächsten Woche bei einem Gericht in Madrid 14,7 Millionen Euro hinterlegen. Dies entspricht der Summe, die er nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft am Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Damit wolle der Torjäger von Real Madrid erreichen, dass das Gericht ihm mildernde Umstände zugesteht. "Das bedeutet nicht, dass Cristiano eine Schuld eingesteht, sondern es ist nur ein Zeichen dafür, dass er zur Zusammenarbeit bereit ist", wird ein Sprecher Ronaldos zitiert.

Aufgrund der Steueraffäre zieht der Star offenbar einen Abgang von Real in Betracht. Angeblich soll Paris St. Germain ein erstes konkretes Angebot hinterlegt haben. Doch auch zu seiner Vereinszukunft verliert Ronaldo in Russland kein Wort. Dabei geht es mehr um Selbstschutz als darum, den Fokus auf das Spiel am Samstag gegen Außenseiter Neuseeland zu legen. Mit einem Sieg wäre der Europameister für das Halbfinale qualifiziert.

Für Raphael Guerreiro ist das Turnier wohl vorzeitig beendet. Am Donnerstagvormittag überraschte der Profi von Borussia Dortmund mit einem Instagram-Eintrag, in dem er nicht nur den befürchteten Knöchelbruch bestätigte, sondern auch mitteilte, dass er sich die Verletzung schon vor drei Monaten zugezogen habe. Wenig später wurde der Eintrag gelöscht. Der BVB teilte später mit, dass Guerreiro lediglich eine Prellung erlitten habe, keinen Knöchelbruch, und nicht lange ausfallen werde.

