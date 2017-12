Wie sieht es denn in der Kabine des erfolgsverwöhnten Double-Meisters aus, wenn alle „ziemlich angepisst“ sind?

Es ist bei uns insgesamt so, dass es sehr ruhig zugeht. Da herrscht keine künstliche Hektik, letztlich weiß ja jeder, was er zu tun hat. Wir haben großes Selbstvertrauen. Aber nach den Niederlagen hat man schon so ein richtiges Knistern gespürt. Drei Mal am Stück zu verlieren, das ist nicht unser Selbstverständnis.