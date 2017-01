Zukunft von Andrade ist weiter offen

Fakt ist: Viele Löwen-Fans würden den Tempodribbler gerne behalten. Fakt ist aber erstmal auch: Sie bekommen ihn aktuell gar nicht zu sehen. Wie der Verein mitteilte, absolviert der Angreifer seine Reha vorerst weiter in der brasilianischen Heimat fernab von Giesing.

Amilton: Ist der Brasilianer der nächste Winter-Transfer?

Für Benfica, wo der Rechtsaußen noch bis 2020 unter Vertrag steht, ist er momentan sicher wenig interessant. Die Entscheidung über seine Zukunft ist weiter offen. Offen ist auch, wann Sascha Mölders (Schambeinentzündung) vollends zurückkehrt.

Mölders trainiert in Augsburg

Der Angreifer arbeitete zuletzt ebenfalls in der Heimat an seiner Rückkehr, die Heimat ist jedoch weniger spektakulär noch so weit entfernt wie Andrades. Mölders trainierte in Augsburg individuell. Festzuhalten bleibt: Der Saisonstart kommt für den 31-jährigen Angreifer deutlich zu früh.