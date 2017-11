Der Angreifer sprach auch über seine bisherige Rolle, etwas ungewohnt nicht an vorderster Front, sondern als Spielmacher: "Die Position als Zehner war ein Stück weit ungewohnt." Seine Bilanz von fünf Treffern finde er "ganz okay", zumal er "sonst meistens ganz vorne" gespielt habe. Dennoch sei er "nie zufrieden, denn es geht immer besser". Am besten schon an diesem Sonntag. Ob von Anfang an, oder als Joker von der Bank.