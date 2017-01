Im Interview mit der Fußball Bild hat der mittlerweile 29-Jährige nun verraten, dass er sich eine Rückkehr zum FC Bayern gut vorstellen kann – sei es noch als aktiver Spieler oder in einer anderen Funktion nach dem Karriereende. "Bayern ist mein Verein und wird auch immer mein Verein bleiben. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, irgendwann mal dorthin zurückzugehen. Ob aber als Spieler oder in einer anderen Funktion – das weiß ich nicht", so Wagner. Der Angreifer fühlt sich eng mit der Stadt verbunden, wie er im AZ-Interview im vergangenen November klargemacht hat. "Der Kontakt ist sehr eng, meine Familie lebt ja in München, ich bin mehrere Tage in der Woche dort. München ist noch immer meine Heimat, meine Stadt."