Unruhe im niederländischen Fußball: Assistenztrainer Marco van Basten lässt Chefcoach Danny Blind kurz vor dem Start in die WM-Qualifikation hängen und heuert beim Fußball-Weltverband FIFA an.

- Wenige Tage vor dem Heim-Länderspiel in Eindhoven gegen Griechenland am Donnerstag und dem ersten WM-Qualifikationsspiel in Solna gegen Schweden (6. September) hat der erste Assistenz-Bondscoach in der niederländischen Nationalmannschaft, Marco van Basten, seinen Abschied bekannt gegeben.

Der Ex-Bondscoach und frühere Starstürmer wechselt nach dem WM-Qualifikationsspiel als technischer Berater zum Weltverband FIFA. Das bestätigte van Basten dem Fachmagazin "Voetbal International". Damit verliert Bondscoach Danny Blind und seinen letzten Assistenten und seine rechte Hand.