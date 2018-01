Nati sticht bereits seit rund fünf Jahren. An diesem Tag ist Daniela Weigl ihre Kundin. Die 34-Jährige hat eine Aufnahme ihrer siebenjährigen Tochter dabei. In diesem Fall ist es ein kurzer Satz: "Mama, ich liebe dich!" Die Aufnahme muss auf der Homepage der Firma hochgeladen werden. Natürlich geht das auch mit Lieblingsliedern.

Die Tätowiererin begutachtet die Tattoo-Vorlage auf Danielas Unterarm. Foto: Matthias Lommer

Catalin: "Die ersten Worte wollte ich immer bei mir tragen"

Diese wandelt die Soundwave-Kurve in eine Vorlage für den Tätowierer um. Dann kann Nati direkt loslegen, die kurzen und langen Ausschläge in die Haut zu stechen, die am Ende die Tochter sprechen lassen werden. Das Mädchen wollte natürlich schön klingen, bei so einer Tonspur, die unter die Haut geht. "Sie wollte mehrere Aufnahmen machen, bis sie einverstanden war", schildert die Mutter lachend. Für beide Mütter war es nicht die erste Tätowierung, die ihren Körper ziert. Aber es ist eine ganz besondere, sind sie sich einig. "Als ich gesehen habe, dass es diese Tattoos gibt, wusste ich sofort: Das will ich", erzählt Catalin Heumann weiter. Der Grund: "Wenn ein Kind die ersten Worte spricht, löst das bei einer Mutter Gefühle aus, die man nicht beschreiben kann. Deshalb wollte ich sie am liebsten immer bei mir tragen."

