Vor allem bei Zielen im außereuropäischen Ausland kann die Organisation des Aufenthalts einige Zeit in Anspruch nehmen, da zum Beispiel häufig ein Visum beantragt werden muss. Bei Fragen zur Planung wenden sich Studierende am besten an die Beratungsangebote ihrer jeweilligen Heimathochschule.

Kosten liegen bei mehreren Tausend Euro

Nicht nur der Organisationsaufwand, auch die Kosten des Auslandsaufenthalts variieren je nach Standort und Umfang des Angebots, liegen aber meist bei mehreren Tausend Euro. Damit sind Summer Schools sicher kein Schnäppchen, jedoch bieten Organisationen wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und Begabtenförderungswerke finanzielle Unterstützung.

Und die Investition lohnt sich: Sommerschulen sind eine gute Möglichkeit für junge Leute, ihr eigenes Studiengebiet zu vertiefen oder Einblicke in andere Themen- und Kulturbereiche zu bekommen, sagt Stefanie Rübbert. Und auch im Lebenslauf macht sich eine Summer School gut, denn der Kurzaufenthalt im Ausland zeigt, dass sich jemand auch in seiner Freizeit engagiert – und nicht nur an den Strand legt.

Lesen Sie auch: Bayern hat so viele Studenten wie nie zuvor