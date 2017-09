Studie Deutschland verfehlt EU-Ziel für erneuerbare Energien

Erste UN-Rede Trump attackiert "Schurkenstaaten" Nordkorea und Iran

Es ist ein Schaulaufen der Mächtigen, wenn Hunderte Spitzenpolitiker zur großen UN-Woche in New York zusammenkommen. US-Präsident Trump übt sich dort bei seiner ersten Rede in deutlicher Rhetorik. Seine härtesten Attacken gelten der "Bande von Kriminellen" in Nordkorea.