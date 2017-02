Studie der Stiftung Warentest Brezn kaufen oder aufbacken? - Die überraschende Antwort

Der Glaubenskrieg um die Brezn

Doch was macht eine gute Brezn aus? Da ist man schon mitten drin in einer Art Glaubenskrieg, zumal Schwaben und Bayern die Erfindung jeweils für sich reklamieren. Ein dickerer Bauch und dünne, knusprige Ärmchen, so lieben schwäbische Kunden ihre „Brezel“. An den Brezn im übrigen Südbayern schätzen viele eine resche Kruste im Mittelteil und etwas dickere „Bratzerl“, also Ärmchen. Die „Bayerische Breze“ genießt EU-rechtlichen Markenschutz.