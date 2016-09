Dank Jan-Lennard Struff liegt das deutsche Davis-Cup-Team zum Auftakt des Relegationsspiels gegen Polen mit 1:0 vorne. Der Weltranglisten-67. gewann am Freitag in Berlin mit Mühe 6:7 (8:10), 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 gegen Kamil Majchrzak.

Berlin - Jan-Lennard Struff hat die deutsche Davis-Cup-Mannschaft zum Auftakt des Relegationsspiels gegen Polen mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-67. aus Warstein setzte sich in Berlin mit viel Mühe 6:7 (8:10), 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 gegen den 210 Plätze schlechter platzierten Außenseiter Kamil Majchrzak durch und sorgte für den ersten Schritt zum Klassenerhalt in der Weltgruppe.