St. Johann – Tragisches Ende eines Ski-Urlaubs: In der Nacht auf Donnerstag ist in St. Johann in Tirol ein 16-jähriger Bub aus München ums Leben gekommen. Er hatte sich laut Landespolizeidirektion Tirol gegen 1:30 Uhr mit einer Freundin am Bahnhof aufgehalten. Als sich das Mädchen am Bahnsteig auf eine Bank gesetzt hatte, sei der Junge auf einen Güterwaggon geklettert und habe aus Spaß mit Schneebällen nach seiner Begleiterin geworfen. Dabei sei er einer Oberleitung zu nahe gekommen.