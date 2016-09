Weil sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Siebenschläfer in einen Trafokasten des Tierparks verirrte und so für einen kompletten Stromausfalls sorgte, muss der Park heute für Besucher geschlossen bleiben.

Dass der kleine Nager seine selbstmörderische Aktion im Stromkasten überlebt hat, davon ist wohl nicht auszugehen. Wie der Tierpark am Mittwoch in der Früh mitteilte, biss sich in der Nacht oder am frühen Morgen ein Siebenschläfer durch einen Trafo in einem Außengehege des Tierparks. Seitdem ist das Stromnetz zusammengebrochen. Tierisches Chaos bricht deswegen aber nicht aus: alle wichtigen Gerätschaften und Öffnungsmechanismen sind an eine Notstromversorgung angeschlossen, die derzeit im Einsatz ist.