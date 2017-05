Strenge Auflagen Kapitalmarktgeschäft: Auf die Plätze, fertig, …

Spezialisierte IT-Dienstleister sind gefragt

Doch hier zeigt sich ein zentrales Problem: Die Digitalisierung der Bankenwelt ist – Onlinebanking hin oder her – noch längst nicht auf der Höhe der Zeit. Zugleich steigen die Anforderungen kontinuierlich. Die immer komplexeren Abläufe im Kapitalmarktgeschäft müssen mit der passenden IT aufgesetzt werden, um sowohl mit der Regulatorik konform zu gehen als auch – und das muss wesentliches Ziel sein – erfolgreich und damit gewinnbringend sein zu können. Zudem sind die Sicherheitsanforderungen sehr ernst zu nehmen. Doch kaum eine Bank kann sich allein in das Abenteuer IT wagen, da zum Beispiel bei den Bankangestellten spezifische Kenntnisse im Bereich von Computer und Internet häufig fehlen. Deshalb schlägt die große Stunde von Experten, die einerseits das Kapitalmarktgeschäft selbst kennen und andererseits aus ihrer Beratungserfahrung heraus funktionale digitale Tools anbieten können.

„Wir verstehen die Realität des Kapitalmarktgeschäftes und des digitalen Wandels. Mit unserem Wissen können wir helfen, sich an die neue Welt anzupassen und zu einer Bank der Zukunft zu werden.“,

so der Beratungs- und Software-Dienstleister LPA, der auch im Video erklärt, was genau eigentlich die Bank der Zukunft ausmacht. Den Banken bieten sie dieses Know-How als Unterstützung an. Auf diese Weise wird den Banken ermöglicht, sich auf Veränderungen wie die Digitalisierung einzustellen und den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.

FinTechs wirbeln die Branche auf

Und noch ein anderes Phänomen der Finanzwelt setzt die Banken unter Handlungsdruck: Findige Start-ups mit neuen Geschäftskonzepten, die FinTechs, machen den etablierten Geldhäusern mit einfachen Dienstleistungen den Kundenstamm abspenstig. Eine Entwicklung, die erst im Retail-Kundenbereich Fahrt aufnimmt, aber intensiver werden wird und für Full-Service-Banken mittelfristig eine Gefahr bedeutet. FinTechs können hier derzeit ihren digitalen Vorsprung voll ausspielen.

Die Lösung für dieses scheinbar komplizierte Dilemma zwischen strenger werdender Regulatorik und findiger Konkurrenz: Banken müssen ihre Geschäftsmodelle optimieren und sich auf zukunftsträchtige, ertragreiche Felder des Kapitalmarktgeschäftes fokussieren. Höhere Sicherheitserwartungen seitens der Kunden und strikte Auflagen der Bankenaufsicht können nur mit effizienten Prozessen erfüllt werden. Die vielfach noch in den Kinderschuhen steckende Digitalisierung der Banken bietet dafür eigentlich optimale Chancen – auch wenn das für viele traditionelle Häuser einem Kulturwandel gleichkommt, dessen Notwendigkeit sich erst jetzt in voller Konsequenz zu zeigen beginnt. Also los!