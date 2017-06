Der Gesetzgeber, so erklärt der Richter, sei bei der Formulierung des Paragrafen 5, Absatz 5, Nr. 1 im Rundfunkbeitrags-Staatsvertrag davon ausgegangen, dass in auf diese Art genutzten Räumen wie Kirchen eben kein Radio oder Fernseher laufen würde. "Räume, die für Verwaltungstätigkeiten für Religionen oder Weltanschauungsgemeinschaften genutzt werden wie ein Pfarramt, sind dagegen sehr wohl geeignet, um eine Beitragspflicht zu begründen", sagte der Richter zu Wladarsch. In dessen Büro an der Georgenstraße gebe es jedoch eine Mischnutzung: "Es wäre hier also das Pfarramt - und nicht die Kirche."