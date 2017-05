"Offensichtlich haben 21 Monate in einem bayrischen Luxusknast mit Wochenendurlauben und Aufenthalten in der Schön-Klinik am Starnberger See nicht die gewünschte Wirkung gezeigt", polterte der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) daraufhin in der Bild. Er drohte Hoeneß, dass dessen Aussagen über Steuervergehen unter Umständen geeignet seien, "den Widerruf der Bewährung zu prüfen".