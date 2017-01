Der Angeklagte ergriff einen "scharfen dreieckigen Gegenstand" und würgte seinen Freund am Hals. Er drückte dabei so stark zu, dass der Geschädigte Punktblutungen am Hals, an den Augen und der Mundinnenhöhle davon trug. Insgesamt erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen, kurzzeitig verlor der Mann sogar das Bewusstsein.