Streit um Bauvorhaben Arnulfpost: "Noch ein Nobelhotel brauchen wir hier nicht"

Die Bürgervertreter sind wütend, weil sie finden, dass das neue Bauvorhaben an den Bedürfnissen der Maxvorstädter völlig vorbeigeht: In ihrem Viertel wollen sie mehr Vielfalt. "Das wird durch die einseitige Dominanz einer Luxusherberge nicht erreicht", schreibt der BA Maxvorstadt in seiner Stellungnahme an die Stadt.

Im West-Teil des Geländes wollte die städtische Gewofag 120 Zwei- bis Vier-Zimmer Wohnungen bauen, 30 Prozent davon sollten einkommensorientiert gefördert sein. Dem BA waren das von Anfang an viel zu wenige. Doch jetzt ist die Gewofag komplett abgesprungen - und hat es den Anschein, als würden ausschließlich neue Luxus-Eigentumswohnungen gebaut: 81 Stück für 48 Millionen Euro. Unter dem etwas aufgeblasenen Namen "Pandion Le Blanc" wird der siebengeschossige Siegerentwurf der Basler Architekten Christ & Gantenbein bald umgesetzt.

Die Stadtteilparlamentarier fordern nun dringend die Klärung eines rechtlichen Streitpunkts: Denn eigentlich ist das attraktive Gelände der ehemaligen Arnulfpost als "Gemeinbedarfsfläche/Verwaltung" im Münchner Flächennutzungsplan eingetragen. "Auf solchen Flächen dürfen nur Anlagen errichtet werden, die der Allgemeinheit dienen, wie Kindertagesstätte, Schulen, Kirchen, soziale oder kulturelle Gebäude", sagt Ruth Gehling von den Grünen im Bezirksausschuss.

Nicht nur die Maxvorstädter stellen sich jetzt die Frage: "Warum kann die Gemeinbedarfsfläche - ohne Kompensation - einfach für eine Nobelherberge, viele Büros und Luxuswohnungen umgewidmet werden?" Eine berechtigte Frage.