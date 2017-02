Lesen Sie auch: Löwen-Hauptsponsor: "Eine Kündigung war nie Thema"

Offenbar will "Die Bayerische" aber eine Konfrontation vermeiden. Tags zuvor war der Sponsor in einer Pressemitteilung von Sechzig noch mit dem Vorwurf überrumpelt worden, "dass Abläufe ein bestimmtes Maß an Professionalität erfüllen" müssten. Schuld gab Sechzig letztlich Vermarkter Infront, der zu spät über die geplante Aktion #unsvereintfussball informiert habe. Nach AZ-Informationen sieht auch "Die Bayerische" das Kommunikationsproblem an dieser Stelle. "Infront" war am Donnerstag telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Sponsor bekennt sich zu Sechzig

"Die Bayerische" bekennt sich indes zu den Giesingern. Nicht selbstverständlich. Ziel sei es immer gewesen, den bis Sommer 2019 datierenden Vertrag zu erfüllen, hieß es.

Ein Rückblick: Im Sommer hatte VW die Zusammenarbeit mit den Löwen beendet – und hinterließ eine Lücke im Etat, kolportiert 1,5 Millionen Euro. "Die Bayerische" griff zu. Seither prangt auf dem Dress der Löwen der Löwe des Versicherers.

Und das lässt sich der Trikotsponsor nach AZ-Informationen unwesentlich weniger als jene 1,5 Millionen Euro kosten. Bei einem möglichen Aufstieg erhöht sich die Summe demnach deutlich. Für den Aufstieg soll nicht zuletzt der neue und künftige Chef Ian Ayre sorgen. Der Ära Power dürfte mittlerweile auch beim Hauptsponsor kaum jemand hinterhertrauern.