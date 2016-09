Das von Eichin angekündigte Gespräch mit Mölders habe also nicht stattgefunden. Mering weiter: "Ich finde es schon verwunderlich, warum er dann aber in einer Presserunde darüber spricht. Sascha Mölders wirkte enttäuscht über die Art und Weise." Mölders habe am Donnerstag selbst versucht, mit Eichin zu sprechen – vergeblich. Auf Nachfrage der AZ hieß es am Freitag von den Löwen: "Wir wollen das Thema nicht weiter kommentieren und werden den Vorgang intern klären."