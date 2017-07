Streit mit Blac Chyna Rache-Porno und Prügel-Vorwürfe - Chaos bei Rob Kardashian

Eigentlich sind sie nur der Bruder eines It-Girls und eine Darstellerin aus dem ein oder anderen Hip-Hop-Video. Eigentlich ist es also ein veritables Rätsel, warum Rob Kardashian (30) und Blac Chyna (29) das Interesse der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Am Mittwoch lieferten sich die Eltern einer gemeinsamen Tochter aber einen derart unwahrscheinlichen Beziehungsstreit in den sozialen Medien, dass die Faszination zumindest temporär auf bizarre Weise verständlich wurde."Strong Looks Better Naked" - Khloe Kardashians Buch könne Sie hier bestellen