Die Jugendlichen gerieten offenbar schon kurz nach dem Hauptbahnhof in Streit, der Grund ist noch unklar. Im weiteren Verlauf der Fahrt kam es zu ersten körperlichen Auseinandersetzungen, welche nach dem Aussteigen am Bahnhof in Riem schließlich eskalierte. Dabei versuchten mehrere junge Männer, einen der Jugendlichen gewaltsam aus der S-Bahn zu ziehen und attackierten diesen mit Fußtritten und Faustschlägen.