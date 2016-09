Nachdem die drei Streithähne gegen 23.20 Uhr sogar von einem Fitnesstrainer getrennt werden mussten, hatte sich die Auseinandersetzung in die Umkleide verlagert. Dort zog der 24-Jährige Lieferdienstfahrer schließlich einen Revolver aus der Sporttasche, erklärte seinen beiden 34 und 40 Jahre alten Kontrahenten, sie hätten sich mit dem Falschen angelegt, und lief dann davon. Die Männer riefen sofort die Polizei.

SEK durchsucht Wohnung - und findet Drogen eines Freundes

Nachdem der Pistolen-Träger identifiziert war, entschieden sich die Beamten, ein Sondereinsatzkommando hinzuzuziehen und die Wohnung des Mannes zu durchsuchen. Der war, als die Einheit vor seiner Tür stand, schon gar nicht mehr so vorlaut und verriet den Polizisten sofort, wo er die Pistole versteckt hatte: in einem Gebüsch am Olympiaeinkaufszentrum. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine echte sondern lediglich um eine Faschingspistole handelte.